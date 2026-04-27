Внезапно почина Красимир Евлогиев, бивш главен редактор на "Струма"

Внезапно почина Красимир Евлогиев, бивш главен редактор на вестник "Струма“. Той е издъхнал на 72-годишна възраст в съня си, съобщи в. "Струма". Красимир Евлогиев дълги години бе начело на изданието и е сред утвърдените имена в българската и регионалната журналистика.

Евлогиев остави трайна диря в медините среди, а вестникът беше един от най-популярните и четени в страната ни. По негово време регионалният ежедневник имаше многохиляден тираж.

Той пое вестника от сестра му Катя Илиева. С упоритост, професионализъм и безкрайно уважение към колектива успя за кратко да го направи една от водещите медии. Десетките журналисти, рекламисти, страньори и коректори, минали през тези 35 години през ситото на "Струма", ще го помнят като добър, организиран и справедлив ръководител, с ясна визия за бъдещето и безпогрешен компас за значимостта на новината и безпристрастното й поднасяне на читателя.

През последните години Евлогиев се установи в столицата, където ръководеше инвестиционни проекти.

Поклон пред паметта му.