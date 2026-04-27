IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Внезапно почина Красимир Евлогиев, бивш главен редактор на "Струма"

Той оставя трайна следа в развитието на регионалната журналистика

27.04.2026 | 10:50 ч. 8
Снимка: в. "Струма"

Внезапно почина Красимир Евлогиев, бивш главен редактор на вестник "Струма“. Той е издъхнал на 72-годишна възраст в съня си, съобщи в. "Струма". Красимир Евлогиев дълги години бе начело на изданието и е сред утвърдените имена в българската и регионалната журналистика.

Евлогиев остави трайна диря в медините среди, а вестникът беше един от най-популярните и четени в страната ни. По негово време регионалният ежедневник имаше многохиляден тираж.  

Той пое вестника от сестра му Катя Илиева. С упоритост, професионализъм и безкрайно уважение към колектива успя за кратко да го направи една от водещите медии. Десетките журналисти, рекламисти, страньори и коректори, минали през тези 35 години през ситото на "Струма", ще го помнят като добър, организиран и справедлив ръководител, с ясна визия за бъдещето и безпогрешен компас за значимостта на новината и безпристрастното й поднасяне на читателя. 

През последните години Евлогиев се установи в столицата, където ръководеше инвестиционни проекти.

Поклон пред паметта му. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

внезапно почина Красимир Евлогиев главен редактор в. Струма
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem