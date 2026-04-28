На косъм от трагедия: Кофраж се стовари от петия етаж в центъра на София

Кофраж падна от петия етаж на строеж в центъра на София на ул. "Отец Паисий" до ъгъла с "Цар Симеон". По чудо няма жертви, тъй като от там преминават както пешеходци, така и автомобили.
За това информира на личния си профил във фейсбук Мариян Николов. Снимки и коментар са публликувани и на фейсбук страницата "Забелязано в София".
"Трагедията се размина за малко. Падна кофраж от 5ти етаж на пътното платно на ул. "Отец Паисий" до ъгъла с "Цар Симеон". Минута по- рано там минаваха коли и пресичаше жена.
Изкривени са железата на защитите над тротоара.
Далече от строежи.
Заслужават ДНСК и телевизията да ги ошамарят", написа Мариян Николов.
Вероника Станчева коментира под поста: "Това си е за сериозна проверка и за съд!!!!"
За момента няма все още реакция от институциите.