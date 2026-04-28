На косъм от трагедия: Кофраж се стовари от петия етаж в центъра на София

Минута преди това там е пресичала жена и са минали автомобили

28.04.2026 | 12:33 ч.
Снимка: Мариян Николов, фейсбук

Кофраж падна от петия етаж на строеж в центъра на София на ул. "Отец Паисий" до ъгъла с "Цар Симеон". По чудо няма жертви, тъй като от там преминават както пешеходци, така и автомобили. 

За това информира на личния си профил във фейсбук Мариян Николов. Снимки и коментар са публликувани и на фейсбук страницата "Забелязано в София".  

"Трагедията се размина за малко.  Падна кофраж от 5ти етаж на пътното платно на ул. "Отец Паисий" до ъгъла с "Цар Симеон". Минута по- рано там минаваха коли и пресичаше жена.
Изкривени са железата на защитите над тротоара. 
Далече от строежи. 
Заслужават ДНСК и телевизията да ги ошамарят", написа Мариян Николов. 

Вероника Станчева коментира под поста: "Това си е за сериозна проверка и за съд!!!!"

За момента няма все още реакция от институциите. 

