Защо колекционерски часовници за хиляди долари отиват в топилната пещ

Британският търговец Джон Уайт от Gold Traders разтопи 18-каратов Constellation от края на 70-те години на миналия век в отлично състояние през май, един от десетките луксозни часовници, които той е бракувал тази година, тъй като търсенето на инвестиционно злато се е увеличило, съобщава Ройтерс.

Джеймс Ламдин, основател на Watches of Switzerland, заяви, че топенето "се случва предимно със съвременни употребявани часовници, както и с по-стари винтидж часовници, които все още не са колекционерски".

Цените на златото скочиха до рекордните 5600 долара за унция през януари, тъй като геополитическите опасения и търговските опасения тласнаха инвеститорите към безопасни благородни метали. Златото сега се колебае около 4200 долара за унция, почти двойно спрямо средната му стойност за 2024 г.

Пазарната цена на употребяваните часовници обаче не се е променила по същия начин.

Няма официални данни, показващи колко луксозни часовници се топят. Данните на Световния златен съвет показват, че общото рециклиране на злато през първото тримесечие е нараснало с 5% до 366 тона, докато търсенето на златни бижута е нараснало с 31% по стойност до 47 милиарда долара.

Часовниците могат да съдържат всичко - от парченце злато до повече от 200 грама, което означава, че стойността им за скрап може да достигне десетки хиляди долари. В Omega Constellation златото може да се намери в корпуса и каишката.

Тъй като се очаква златото да достигне между 5400 и 6300 долара за унция тази година, натискът за демонтиране на някои часовници ще продължи, особено след като търговците, които ги препродават, трябва да покриват разходите и разходите за предоставяне на гаранция.

Нови часовници, които са свръхпроизводими, също могат да бъдат претопени.