Два телефона и приложение: Как руснаците заобикалят дигиталната желязна завеса на Путин

В тихо кафене, популярно с безплатния си Wi-Fi и доброто кафе, руска интериорна дизайнерка се регистрира във виртуална частна мрежа, за да може да разговаря с приятели в чужбина, използвайки американската услуга за съобщения WhatsApp, която е блокирана в Русия. По-късно тя изключва VPN, за да си купи билет на уебсайта на Руските железници, който забранява на всеки да използва инструментите за скриване на местоположението си. След това взима втори телефон, за да провери за съобщения от клиенти в контролираното от държавата приложение MAX.

Откакто Кремъл засили контрола си над интернет тази година, руснаците се обръщат към все по-сложни технически решения, за да заобиколят държавния мониторинг и ограниченията върху популярни чуждестранни приложения като META.O WhatsApp на Meta Platforms и месинджъра Telegram, пише Ройтерс.

Най-големите репресии от този вид при президента Владимир Путин понякога са нарушавали банковото дело, транспорта и електронната търговия, дразнейки хората преди парламентарните избори през септември, според изявления на приятелски настроени към Кремъл опозиционни партии, видни блогъри и бизнес лидери. Дори някои инфлуенсъри в социалните медии, които обикновено стоят далеч от политиката, критикуваха ограниченията.

Смята се, че разочарованието от ограниченията – заедно с покачващите се цени, увеличенията на данъците и умората от войната – е допринесло за спада на рейтингите на одобрение на Путин, които са спаднали от 75,1% през февруари до 65,6% през април, според държавния социологически институт ВЦИОМ, най-ниското им ниво, откакто той започна тоталния конфликт в Украйна през 2022 г. Сега те са близо 67%.

Някои потребители са предпазливи след предупрежденията на критиците на Кремъл и някои западни технологични компании, че MAX може да бъде използван за проследяването им, което технологичният гигант VK, неговият собственик, отрича.

VPN мрежите работят, като маршрутизират интернет връзката на потребителя през частни сървъри извън Русия. Само през март е имало 9,2 милиона изтегляния на петте най-популярни VPN услуги от Google Play Store, 14 пъти повече от същия месец миналата година, съобщи руският ежедневник „Комерсант“, позовавайки се на данни от Digital Budget, консултантска компания, базирана в Москва, която проследява онлайн поведението.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков многократно е заявявал, че контролът върху интернет е необходим,

когато Русия е в това, което официалните лица определят като екзистенциален сблъсък със Запада заради Украйна. Но Путин инструктира правителството през април да действа по-меко, като каза на законодателите, че е „контрапродуктивно“ да се „фокусират единствено върху забрани и ограничения“.

Докато много авторитарни страни налагат строги ограничения върху използването на интернет, руснаците са свикнали с известна степен на онлайн свобода. Службите за сигурност отдавна се стремят да заглушат местните критици, но властите рядко са се намесвали във възможността на хората да използват чуждестранни приложения или да имат достъп до западно медийно съдържание преди войната в Украйна.

От миналата година службата за сигурност ФСБ, наследник на КГБ от съветската епоха, нарежда на телекомуникационните компании да изключват мобилния интернет с дни в региони из цяла Русия, заявявайки, че украинските дронове могат да го използват за подпомагане на навигацията.

WhatsApp и Telegram обвиниха Русия, че се опитва да принуди хората да използват по-малко сигурни, задължителни от правителството приложения.

Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, не се опитва да скрие използването на VPN, публикувайки редовно в X, до който не е възможно да се осъществи достъп в Русия без VPN.

Въпреки че използването на VPN мрежи не е незаконно, Роскомнадзор е ограничил достъпа до стотици от тях, създавайки игра на котка и мишка с потребители, които трябва да продължават да изтеглят нови услуги, за да имат достъп до желаното от тях съдържание.

През април държавни служби, банки и големи онлайн търговци – действайки по указания на регулатора – започнаха да пречат на хора с активирана VPN да имат достъп до своите сайтове. Ходът съвпадна с 10% спад в интернет трафика за Wildberries, руския еквивалент на Amazon, според Digital Budget.

Процентът на руснаците, които признават, че използват VPN, се е увеличил от 23% през 2022 г. на 36% тази година, според "Левада център", неправителствена социологическа агенция, която е в списъка на чуждестранните агенти на Москва.

По-младите, технологично грамотни възрастни понякога купуват VPN абонаменти за родителите си или създават свои собствени VPN мрежи по поръчка. Но много руснаци предпочитат да използват приложения и уебсайтове, които работят без тях.

MAX, който стартира миналата година, има над 85 милиона потребители дневно, заяви собственикът му през май.