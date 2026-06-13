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Джип се вряза в дърво край Пловдив: трима загинали и един тежко ранен

Причините, довели до тежкия инцидент, се разследват

13.06.2026 | 16:30 ч. 54
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван между пловдивските села Крислово и Динк късно снощи. При инцидента са загинали трима, а един е тежко ранен. Сигналът за катастрофата е подаден в 23:40 в петък на тел. 112, съобщава Нова телевизия. Според информацията джипът се е врязъл в дърво и се е обърнал по таван. Веднага към мястото са насочени екипи на Спешна помощ и РУ-Труд. Съдействие е оказано и от служители на пожарната.

Екипите установили, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали 29-годишният водач, който е взел книжка преди месец в Германия и единият пътник. Третият починал е открит на пътното платно на метри от колата. Останалите жертви са на 27 и 28 години. Четвъртият пътник е 25-годишен и е транспортиран в болница в критично състояние.

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Причините, довели до тежкия инцидент, се разследват.

През изминалото денонощие са регистрирани 26 пътнотранспортни произшествия (ПТП), ранени са 38 души.

За София се съобщава за три тежки инцидента на пътя, четирима са ранени. Леките произшествия са 22.

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