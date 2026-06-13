Русия търси обрат на бойното поле с нови пехотни тактики

Последни доклади от Украйна показват, че руските сили губят позиции от продължаващата украинска контраофанзива. Тази промяна в динамиката на бойното поле се дължи на украинските "зони на поражение" - региони пред руските линии, които са силно патрулирани от украински дронове, натоварени със задачата да откриват и унищожават всяко руско нахлуване. Тези зони на поражение пречат на руските сили да използват масираните формирования, общи за тяхната доктрина, принуждавайки ги да възприемат нови тактики. Последните видеоклипове, публикувани в Telegram от руското Министерство на отбраната, показват нов набор от руски тактики, при които войници инфилтрират тези зони на поражение на малки групи около позиции, държани от Украйна. Те използват тези места за инфилтрация, за да установят локализирано превъзходство на дронове, пише за Forbes Викрам Митал. След това руските сили атакуват украински позиции с множество малки части, атакуващи от различни посоки под прикритието на подкрепата на дронове. Въпреки че руското Министерство на отбраната твърди за известен успех с този подход, е малко вероятно той да обърне по-широките тенденции, оформящи войната.

Въпреки че зоните на поражение често се възприемат като съвременна ничия земя, регион, който нито едната страна не контролира, обхващащ района между руската и украинската линия, тяхното прилагане е по-сложно. Предвид ограниченията на ресурсите и човешките ресурси по време на войната, Украйна е фокусирала зоните си на поражение по ключови руски пътища за напредък, особено тези, водещи към основни цели като Константиновка, Купянск и Орихив. В тези райони Украйна все още запазва контрол над няколко ключови града, които са допълнително защитени от руско нападение от околните зони на поражение. Украинските сили продължават да държат Иванополя, малък град в зоната на поражение, който блокира руския път за подход към Константиновка.

През последните няколко месеца Русия проведе голям брой инфилтрационни мисии в тези зони на поражение около градове, все още държани от украинските сили. Инфилтрационните екипи обикновено се състоят от двама до трима войници, размер, който руските сили са установили, че може да влезе в зоната на поражение, без да бъде открит. Тези малки екипи се движат бързо, използвайки градски терен или гориста среда за прикритие и маскиране. След като екипът достигне определената си позиция, той установява преден пост на място, което предлага известна защита от дронове. От тези постове войниците могат да изстрелват свои собствени дронове.

Русия е разположила множество екипи по този начин,

като постепенно е разпръснала постове в цялата зона на поражение. Институтът за изследване на войната съобщи, че в хода на настъплението си към Константиновка руските сили са инфилтрирали югоизточната част на града и неговите предградия, като са се изместили на 2 до 4 километра пред оценените си линии. Заедно тези аванпостове създават това, което може да се нарече „коридор за дронове“, в който руските дронове ефективно контролират въздушното пространство. Тези дронове изпълняват множество функции, включително преследване на украински дронове, идентифициране на украински отбранителни позиции и осигуряване на наблюдение за допълнителни инфилтрационни екипи, които се движат напред.

След като руско подразделение установи тези коридори за дронове, то започва атака срещу контролирания от Украйна град. Бронята остава уязвима, така че тези атаки се извършват предимно от пехота, въпреки че могат да се използват и ATV и мотоциклети. Руските войски атакуват от множество посоки, напредвайки по маршрути, защитени от коридорите за дронове. Тези коридори ограничават способността на Украйна да определя точно руските позиции за артилерийски удари или атаки с дронове. Щурмовите сили се придвижват бързо към града в опит да смажат защитниците. Тъй като тези позиции често се държат от сравнително малки украински гарнизони поради трудностите с снабдяването, руските сили, които достигнат града в достатъчен брой, е вероятно да го превземат.

дроновете отдавна играят неразделна роля в руските операции, те традиционно се използват за артилерийско наблюдение и мисии за прецизни удари. В този случай обаче те се интегрират директно в нападения с малки подразделения. Тези дронове осигуряват разузнаване в реално време, давайки на руските войски допълнителен поглед над нивото на земята, за да идентифицират украинските отбранителни позиции, особено тези, скрити в сгради. Те също така предлагат възможност за директен удар, който може да се използва за потискане или унищожаване на украинските бойни позиции пред щурмовата сила. Чрез директното интегриране на дронове в атаката, руските сили смекчават много от традиционните предимства, които защитниците имат в градски терен.

Въпреки че видеоклиповете, публикувани от руското Министерство на отбраната, показват известна степен на успех с тези тактики, включително превземането на градовете Комсомолское и Шевченко, е малко вероятно те да доведат до пробива, който руските сили търсят. Дори след като руските войски превземат град, те остават в по-широката украинска зона на поражение, което ги прави уязвими за украинска артилерия и удари с дронове. Въпреки това, тези тактики могат да позволят на руските сили да превземат някои от селищата, необходими по пътя към по-големи оперативни цели.

Украйна ще разработи контраатаки на тези нови тактики, както е правила през цялата война. Увеличеното производство на дронове ще позволи по-широко патрулиране на зоните на поражение, намалявайки ефективността на руските екипи за инфилтрация. Украйна също така усъвършенства своите възможности за електронна война и заглушаване, за да намали ефективността на руските дронове. В същото време тя подобрява методите за логистика и снабдяване, включително използването на наземни роботи, за да поддържа тези предни позиции и да подобри способността им да издържат на руски атаки.

По време на ранните фази на войната динамиката на бойното поле често се е формирала от технологичните иновации, особено бързото развитие на дроновете и системите за електронна война. С продължаването на войната обаче тактическите иновации стават все по-важни. Успехът на бойното поле сега зависи от това коя страна може най-добре да адаптира тактиката си, за да се възползва от своите технологични и военни предимства. В този случай Русия се опитва да използва по-големите си военни и нарастващите си възможности за дронове, за да проникне в украинските зони на поражение и да завземе предни позиции.