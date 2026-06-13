Всичко е въпрос на време - въпросът не е дали ще стане катастрофа, а кога. Така осемкратният рали шампион и експерт по пътна безопасност Димитър Илиев коментира пред "Големите последици" тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" и войната на пътищата в България.

"Ударът в автобуса не е причината - това е следствието. Това е следствието едни хора, които са със системно противоправно поведение, газейки законите и в един момент се стига и до тази ситуация. Обикновено тези хора се занимават с престъпна дейност - дали ще продават наркотици, дали ще са сутеньори. Те явно парадират със скъпи автомобили, разхождат се върху пачки с пари, а системата ги гледа отстрани и не предприема действия. И естествено, в един момент тези неща ескалират и се стига до това, което виждаме", каза Илиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му скоростта, с която е шофирана колата, със сигурност е била над 150 км/час.

"Да обърнеш един автобус с лека кола... това тежи много тонове. Това са детайли, които така или иначе експертизата ще ги каже. Тук е важно да гледаме голямата картина. А тя е лоша. Лоша е, защото ние като общество се примиряваме с подобен тип поведение. Трябва да има абсолютно пълно противопоставяне срещу такъв тип шофиране", категоричен беше експертът.

Той отправи апел към всеки българин да се подава сигнали, когато забележи джигити.

"Като общество не се чувстваме защитени. Едва ли имаме увереността, че ако утре се случи нещо на някой наш близък, ще видим възмездие", каза бившият служебен министър на спорта. "Не можем да караме кола и да ровим в телефона. Не можем да се лъжем - "ще пия две бири и ще карам както преди.”