Новаков: Европейското финансиране е кръвоносната система на БГ икономиката

Европейският съюз е изправен пред предизвикателството да балансира между традиционните си политики и новите геополитически приоритети в следващия дългосрочен бюджет за периода след 2028 г. Това стана ясно от коментар на евродепутата от ЕНП Андрей Новаков пред БНТ.

По думите му, акцентите в бъдещата финансова рамка ще бъдат поставени върху отбраната, сигурността, конкурентоспособността и иновациите, без това да се случва за сметка на кохезионната и селскостопанската политика.

Новаков подчерта, че една от ключовите цели е увеличаването на бюджета, като за България това може да означава допълнителни около 2 милиарда евро. Общият размер на средствата за страната може да достигне около 22 милиарда евро, като Европейският парламент настоява за увеличение с близо 20%.

Средствата се очаква да бъдат разпределени балансирано между регионалното развитие, земеделието и високите технологии, ако позицията на парламента бъде одобрена окончателно.

Евродепутатът акцентира и върху необходимостта от по-широко участие на местните власти в процеса на планиране и изпълнение на европейските програми.

Според евродепутатът липсата на ангажираност от страна на кметовете и регионите може да доведе до неефективно използване на средствата.

В същото време Европейският парламент отхвърля предложението на Европейската комисия за централизирани национални планове, като предупреждава за риск от непрозрачност и политическо влияние при разпределението на средствата.

“Европейското финансиране е кръвоносната система на българската икономика“, посочи Новаков и допълни, че около 80% от публичните инвестиции в страната идват от ЕС. Според него България трябва да подобри усвояването на средствата, за да има аргументи да настоява за по-голям ресурс в бъдеще.