Белоградчишките скали отново ще са декор за емблематичните фестивали "Опера на върховете” и “Сцена на върховете“

За поредна година един от най-обичаните и причудливи природни феномени в България - Белоградчишките скали, ще се превърне във величествен декор и атрактивна лятна сцена под открито небе за два големи фестивала с национален мащаб – XI-тото издание на “Опера на върховете“ и второто поред

издание на "Сцена на върховете“.

Фестивалите са част от културния календар на Белоградчик. Те ще се проведат в периода 3 юли – 5 септември 2026 г., като ще съберат на едно място млади и утвърдени таланти - музиканти, изпълнители, солисти, оркестри, хорове и актьори, които за поредна година ще превърнат феноменалните Белоградчишки скали в магнетична открита сцена.

Организатор на “Опера на върховете“ и “Сцена на върховете“ е Фрий Медиа Груп в партньорство с Държавна опера - Русе и Националния музикален театър

“Стефан Македонски”. Двата фестивала се провеждат със съдействието на община Белоградчик и с изключителната подкрепа на Електрохолд. Партньори са още Евроинс, Чайна Мотор Къмпани (представител на Dongfeng, BYD, Hongqi), хотел “Скалите”, Винарска изба „Магура“ и FastPay. С богата програма от

спектакли и утвърдени имена на музикалната и театрална сцена, организаторът има амбицията двата фестивала отново да се откроят като едно от най-

впечатляващите и мащабни културни събития в България.

Цикълът с изпълнения на живо ще започне на 3 юли с концерт-спектакъла “Кралят на валса“ по музика на Йохан Щраус-син, а на 4 юли ще бъде представен новият мюзикъл “Здравей, как си, приятелю” на Стефан Диомов. В програмата са включени също оперите на Джакомо Пучини - “Тоска“ и “Мадам Бътерфлай“, на Моцарт - “Сватбата на Фигаро“, балетът по музика на Жорж Бизе - “Кармен“, както и легендарният мюзикъл “Кабаре” от Джон Кандер. На сцената на скалите тази година ще бъде представена и оперетата “Графиня Марица“.

Сред най-очакваните събития е и концерт-спектакълът “Live on Broadway“ с Рафи Бохосян, който ще пренесе публиката в света на големите мюзикъли с изпълнения от “Цар Лъв“, “Ах, този джаз“, “Коса“, “Красавицата и Звярът“, “Фантомът на операта“, “Mamma Mia!“ и други световни хитове.

Театралната програма предлага не по-малко атрактивни заглавия – от емоционалната комедийно-драматична пиеса “Оставам за малко“ с участието на

Герасим Герасимов-Геро и Стефания Колева, през впечатляващия моноспектакъл “Чамкория“ на режисьора Явор Гърдев с участието на Захари Бахаров, до хитовите комедии „Петък вечер“ с Филип Буков и “Отчаяни съпрузи 2“: Бракувани“ с Владо Зомбори, които гарантират много смях, добро настроение и

незабравими емоции.