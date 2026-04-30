"Стажантът" се завръща, но с Доналд Тръмп-младши?

Рестартиране на телевизионното предаване "Стажантът" е в процес на подготовка, след като Amazon придоби правата върху шоуто като част от сделката си с MGM.

Компанията, отговорна за документалния филм за Мелания, съобщава, че обмисля връщането на предаването, а в ролята на Доналд Тръмп ще влезе... Доналд Тръмп-младши.

"След придобиването на MGM, проведохме предварителни вътрешни дискусии за това какво следва за "Стажантът" като наша собственост", каза говорител на Amazon пред The ​​Wall Street Journal.

Запознати с въпроса хора заявиха пред вестника, че ръководители на Amazon са намекнали вътрешно, че най-големият син на президента Тръмп е бил споменат като потенциален водещ.

Тръмп и Путин разговарят, а Украйна свива рамене

Шегата на Чарлз към Тръмп: Ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски СНИМКИ

Тръмп, Путин, Си и Златка пътуват до Марс... Не е виц Свързани статии

Освен документалния филм за Мелания, услугата Prime Video на Amazon пусна епизоди от оригиналния сериал на "Стажантът" миналата година, които проследяват участниците, докато се състезават за едногодишен начален договор на стойност 250 000 долара за промотиране на един от имотите или начинанията на Тръмп.

Имало е натиск шоуто, което има 4 сезона, заснети между 2004 до 2015 г., да не се излъчва след победата на Тръмп на изборите през 2024 г., съобщават източници.

Продуцентската компания на Тръмп, Trump Productions, е съсобственик на правата заедно с Amazon. Според копие от финансовите декларации на Тръмп, видяни от The Hollywood Reporter, шоуто е генерирало авторски възнаграждения между 100 000 и 1 000 000 долара през 2024 г.

Президентът заяви, че стойността на самото шоу "не е лесно установима". Наскоро той публикува 22-годишна статия в New York Times, озаглавена "Стажантът" получава най-високи рейтинги за сезона" в своята платформа Truth Social.

"Последният сезон на моето шоу "The Apprentice"!, добави Тръмп.