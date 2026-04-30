Василев за развода с ДБ: Това е нормална еволюция

"На всички хора им стана ясно, че голямата задача, която беше поставена пред ПП-ДБ, а именно еврозоната и Шенген от една страна и от друга - Борисов и Пеевски под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа, е изпълнена. Сега на дневен ред идва втората голяма задача, която е българските граждани да живеят по-добре и България да стане по-богата държава”, каза лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев.

“Това е икономически-социалният модел на страната, а там имаме доста различни визии с колегите от “Демократична България”. Ако се погледне назад във времето по гласуванията за бюджетите, ще се види, че има много случаи, в които сме гласували разнопосочно за част от мерките. Това е един естествен преход и еволюция напред. Тук е важно да се каже, обаче, че за президентските избори ще се явим заедно. Оставаме си заедно в общинските съвети. Това не е някаква драматична стъпка, а нормална еволюция с оглед на очертаващия се четиригодишен мандат”, добави Василев в интервю за bTV.

Бившият финансов министър отново уточни, че на президентските избори ПП и ДБ ще се явят заедно. Остават заедно и в общинските съвети.

По думите му най-добрият път напред за ПП е да се върне обратно към центристката си визия да не се вдигат данъците.

“На Националния съвет имаше един глас против разделението на ПП и ДБ на две парламентарни групи.

На въпрос имало ли е уговорка да не се използват преференции на изборите на 19 април той отговори така: “Ако нещо го има в писмен документ, то е договорено. Ако го няма, не е договорено. Няма го в писмен документ”, отговори Василев.

Депутатът добави, че днес, в първия ден на новото 52 НС, са ПП са внесли 11 законопроекта.

“Първите два от тях са свързани с първите два приоритета, които заявихме. Първият е ВСС в текущия си формат да не може да назначава и кадрува, докато не бъде сменен. Вторият е с това да падне охраната на Борисов и Пеевски, за да няма по-равни хора в държавата“, обясни лидерът на ПП.