150 години безсмъртие: България чества подвига на Априлци

България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание. Век и половина ни делят от съдбовните дни на 1876-а, когато шепа смелчаци дръзнаха да се изправят срещу вековната империя, избирайки "Свобода или смърт". Макар и удавено в кръв, то постигна своята голяма цел - постави българския въпрос в центъра на европейската политика.

Копривщица - сърцето на бунта

Кулминацията на националните чествания е съсредоточена в Копривщица. Именно тук, на емблематичния мост "Първа пушка", проехтява първият изстрел, който дава началото на кървавия, но славен път към нашето Освобождение. Градът-музей днес диша с духа на Каблешков и Волов, и ще бъде с отворени врати за всеки, дошъл да се поклони пред паметта на героите.

Програма на честванията включват мащабна възстановка на епизоди от въстанието. Сценичният спектакъл "Април 1876 - пламъкът, който не угасва" ще пренесе зрителите в атмосферата на подготовката, обявяването на въстанието и саможертвата на априлци.

Празничната програма ще продължи с концерт спектакъл на ансамбъл "Българе" и концерт на певицата Мелек Ерен.