Нова украинска атака срещу Туапсе подпали терминал в руското пристанище

Нова украинска атака с дрон срещу руското черноморско пристанище Туапсе, четвъртата през последната седмица, е предизвикала пожар в морския терминал на обекта, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс.

"В Туапсе, в резултат на атака с дрон от страна на киевския режим, избухна пожар на територията на морския терминал", съобщи Генералният щаб в Краснодарския край в приложението „Телеграм“.

Не се съобщава за човешки жертви. В момента на място работят аварийни екипи.

Туапсе е заплашен от токсичните последици след атаките срещу местната рафинерия

Жителите на руския пристанищен град Туапсе получиха указания да не пият вода от чешмата, а училищата останаха затворени, докато властите се опитваха да се справят с последиците от третия украински удар с дронове този месец срещу рафинерията в града, предаде Ройтерс.

В района е в сила извънредно положение от вторник, когато атака, предизвикала огромен пожар в обекта, спря производството и доведе до петролни разливи в Черно море.

Пожарът бе потушен, но покритите с петрол плажове на Туапсе и замърсеният въздух са свидетелство за това колко болезнени могат да бъдат последиците от ескалиращите украински атаки срещу руските енергийни обекти.

Органът за защита на потребителите Роспотребнадзор посъветва жителите да ограничат времето, което прекарват навън и да държат прозорците затворени заради високите нива на бензен във въздуха.

Местните здравни власти казаха на жителите да консумират само бутилирана вода и да избягват да пият от чешми и извори като предпазна мярка.

Тържествените чествания на 1 май също бяха отменени.