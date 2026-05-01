Ефектът "Чарлз III": Доналд Тръмп отмени мита върху шотландското уиски

Визитата на Чарлз III в САЩ вече има и икономически ефект. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя определени мита върху шотландското уиски след тазседмичното посещение в Белия дом на британския крал и кралица Камила, предаде Асошиейтед прес.

"Кралят и кралицата ме накараха да направя нещо, което никой друг не успяваше, дори без да питат много", написа Тръмп в социалните мрежи.

Американският президент заяви, че промяната е била по искане на обществото, особено що се отнася до дъбовите бъчви, в които отлежават високоалкохолните напитки като скоч и бърбън.

Тръмп често използва алкохола в своите тарифни заплахи, отбелязва АП. Миналата година той заплаши с 200% мито върху европейското вино – сериозен потенциален удар върху френските и италианските лозари, който така и не се осъществи.

Другите държави отговориха на свой ред със заплахи за бърбъна и други американски продукти.

В крайна сметка администрацията на Тръмп освободи корка от мита, което е огромно облекчение за Португалия, водещият доставчик на материала, използван за производство на тапи.

Крис Суонгър, президент и главен изпълнителен директор на Съвета за дестилирани спиртни напитки в САЩ разтълкува публикацията на Тръмп като премахване на 10% мито върху уискито от Великобритания.

"Аплодираме президента Тръмп за работата му за възстановяване на доказан модел "нула за нула" на справедлива, реципрочна търговия между нашите две нации. Това действие укрепва трансатлантическите връзки, носи така необходимата сигурност на нашата индустрия и позволява на производителите на спиртни напитки от двете страни на Атлантическия океан да се развиват, инвестират и поддържат работни места в критичен момент", заяви Суонгър./БТА