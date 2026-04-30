Оцеляване с месеци в окоп: Късата клечка е да попаднеш в украинската пехота

Снимките на четирима войници, измършавели от недохранване, разтърсиха Украйна. Украинските военни, които се завръщат в страната си при размени на затворници, след години в руски затвори, също са в ужасно физическо състояние. Третирането, което получават, нарушава минималните изисквания на Женевската конвенция за военнопленниците. Но тези четирима мъже не са били малтретирани от врага: техните командири са ги изоставили, без най-основните средства за преживяване, на първата линия на фронта, пише испанският El Pais.

Четиримата мъже прекарват девет месеца в окоп на фронта при Купианск, в източна Украйна. От юли 2025 г. те оцеляват в изкопано убежище от другата страна на река Оскил. Семействата им оповестиха ситуацията в социалните мрежи на 22 април: не бяха яли от 17 дни. Скандалът, който предизвика новината, доведе до смяната на командира на полка на четиримата войници, 14-та механизирана бригада, и на командира на 10-ти корпус на украинските въоръжени сили.

Новият командир на 14-та бригада, полковник Тарас Максимков, публикува на 24 април видеоразговор с четиримата войници, в който те показваха торбите с храна, които безпилотни летателни апарати бяха хвърлили над позицията им няколко дни по-рано. Добрата новина е, че вече имаха храна; лошата е, че девет месеца по-късно те продължават да са на нулевата линия на войната.

Ако има нещо, което един мъж в Украйна иска да избегне, то е да бъде мобилизиран в пехотата. В тази война, в която дроновете контролират всеки квадратен метър от фронта, смяната на войниците, които трябва да поддържат позицията на първата линия на фронта, е почти невъзможна мисия.

Ротацията на войниците е сведена до минимум и от двете страни заради заплахата от дроновете. От украинска страна към това се добавя и фактът, че няма достатъчно резерви. В сектора, който защитават четиримата мъже от 14-та бригада, се добавя и неблагоприятен релеф: те са острието на украинската отбрана на левия бряг на Оскил. Руската армия постоянно има за цел понтоните за преминаване на тази река, поради което преминаването на хора е сведено до минимум и се дава приоритет на транспортирането на логистика с наземни дронове.

Командирът на батальон, който защитава левия бряг на Оскил, призна пред този вестник през януари, при условие за анонимност, че обикновено неговите мъже прекарват половин година в предните позиции, а в поне един случай това е било цяла година.

"Ботанико" е кодовото име на 37-годишен капитан от 128-а планинска щурмова бригада. Неговият полк публикува на 16 април съобщение, в което обяснява, че Ботанико е прекарал 343 дни на нулевата линия на фронта в Запорожие, в югоизточна Украйна. Фактът, че той е офицер, командир на рота, а не обикновен войник, беше подчертан от бригадата като пример за това, че всички се жертват:

"Това, което прави този случай уникален, не е, че е прекарал почти една година на позицията, а че е капитан".

"Останах на позицията толкова дълго, защото нямаме достатъчно хора, половината от моите мъже са на възраст над 50 години и постоянно са болни", призна Ботанико.

Украйна има най-възрастната пехота в света,

със средна възраст 42 години. Ботанико успя да бъде сменен през април тази година, за да може да се прибере у дома, когато дъщеря му навърши 10 години.

Известният рекорд за престой на една позиция принадлежи на лекаря Серхий Тищенко: той прекара 471 дни в подземно убежище на линията на фронта между август 2024 г. и октомври 2025 г. Украинският президент Володимир Зеленски го награди с медала "Герой на Украйна". Тищенко обясни в интервю през ноември миналата година за телевизионния информационен канал TSN, че най-трудното е било да се възстанови физически, след като е прекарал почти 16 месеца прегърбен в пространство с височина 1,5 метра.

"Психологическото изпитание е огромно, но и физическото също – става дума за прекарване на седмици, затворен в пространство с дължина два метра и височина 1,5 метра".

Това са думите на Дициембър, кодовото име на командира на минометна част от 150-ия отделен разузнавателен батальон на украинската армия. Периодът, през който трябва да остане на позицията, варира между три и шест седмици. Неговата ситуация е по-добра от тази на колегите му на първа линия; тъй като работи с минохвъргачки и минни системи, той се намира на три километра от фронта. Войниците пред него могат да останат два пъти по-дълго, без да бъдат сменени.Дициември смята, че умът започва да отказва след месец без почивка:

"Губиш цивилизоваността си, не говориш, пренебрегваш социалните норми. Затова е важно първите дни от почивката да ги прекараш с други войници".

Опитът на този 29-годишен младеж съвпада с проучване, проведено от Министерството на отбраната. Защитницата на войника, Олга Решетилова, съобщи на 27 април в интервю за вестник "Украинска правда", че проучването заключава, че след 40 дни на фронтовата линия "войникът губи духа си до такава степен, че му е безразлично дали ще оцелее, или не". Защитницата на войниците е длъжност, създадена през 2025 г., за да гарантира правата на над 800 000 военнослужещи в Украйна.

Виктор Трегубов, офицер от украинските въоръжени сили, потвърждава, че заповедта на Генералния щаб е никой да не остава на фронта повече от две седмици без ротация:

"На практика това е невъзможно. На първо място, поради липсата на персонал; на второ място, защото всяка ротация е много трудна".

Не цялата армия има същите проблеми с ротацията. Колкото по-далеч от врага, толкова повече възможности има за смяна. Ситуацията се е влошила за всички видове подразделения, но екип, който управлява гаубица или дронове на 15 километра от боевете, може да спази правилото за две седмици. Пример за това е Володимир, сержант в танк на фронта в Запорожие. Тези бронирани машини сега се държат на повече от пет километра от линията на фронта и се използват пестеливо, за да сдържат офанзивите на врага или като артилерийски оръдия. Обичайното време на служба без почивка е до четири седмици, макар че рекордът му е осем месеца.

Пехотинецът, който се отправя към позицията, "често го прави с усещането, че отива сам с билет само за отиване". Това са думите на Историк, кодовото име на оператор на наземни дронове от 150-и батальон. Неговите роботи доставят материали на войници, които служат средно по три месеца на фронта.

"Най-лошото е усещането, че са те забравили, особено когато започваш да оставаш без храна, без вода, без муниции".