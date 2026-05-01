Кристъл Палас с рекорд за най-бърз гол, победи Шахтьор в ЛК

Кристъл Палас постигна убедителна победа над украинския Шахтьор (Донецк) с 3:1 в първа полуфинална среща от турнира Лига на конференциите, която се игра на стадиона в Краков. Също така англичаните поставиха и нов рекорд за най-бърз гол, след като Исмаила Сар откри още в 21-ата секунда.

В другата среща в Мадрид скромният местен тим Райо Валекано се наложи с 1:0 над Страсбург (Франция).

В Краков още с изпълнението на началния удар гостите си подадоха три пъти, а Жан-Филип Матета подаде на Сар, който се включи между защитниците и диагоналният му удар се оказа неспасяем за вратаря Дмитро Ризник. Англичаните продължиха да имат надмощие, но полувремето приключи при този резултат.

Две минути след началото на втората част Олег Очеретко изравни, след като беше най-съобразителен в наказателното поле след подаване от ъглов удар. Кауа Елиаш му свали топката с глава, реално на празна врата. След това дойдоха минутите на вратаря Ризник, който пази силно, но трябваше да се предаде пред удара на Дайчи Камада. Попадението беше малко странно, тъй като дойде от хвърляне на тъч от ляво. След мелето японецът беше изведен от Максенс Лакроа и от ждроб узакони игровото превъзходство.

В края на срещата Камада създаде положение и за резервата Йорген Странд Ларсен, който оформи крайното 3:1.

Райо Валекано спечели минимално с 1:0 в първия си полуфинал срещу Страсбург, след като гол с глава на Алемао в 54-ата минута се оказа единствен. Той се разписа, засичайки на първа греда топка, продължена от Иси Паласон след ъглов удар.

Двата отбора играеха европейски полуфинал за първи път от доста време и това предопредели предпазливото им поведение. И докато Райо Валекано явно залага на здрава защита, след като в пет първи полувремена на шест мача не са допускали гол, то Страсбург за пореден път не успя да намери ритъма си при гостуванията.

Окуражени от солидната си защита, „Лос Франхирохос“ опитаха да открият след като левият бек Пеп Чавария стреля ниско покрай далечната греда. Това беше най-добрата възможност за домакините през първата част.

През второто полувреме домакините започнаха по-активно и логично стигнаха до попадение в 54-ата минута. Гостите пък в по-голямата част от срещата сякаш бяха доволни и се стараеха да избегнат по-големи щети и да се приберат в Страсбург само с гол пасив.