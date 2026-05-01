Петролът поскъпва, колко е горивото у нас?

Петролните котировки отново се повишиха на фона на неясните перспективи за постигане на мир в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток, макар и пазарът да е по-спокоен, отколкото през последните дни.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 67 цента до 111,07 д. за барел, а американският лек суров петрол WTI прибави 10 цента до 105,17 д. за барел.

Горивата в Германия поевтиняват заради влизането в сила на данъчна отстъпка

Цените по бензиностанциите се понижиха в части от Германия днес в влизането в сила на по-ниската данъчна ставка за горивата.

Германският парламент одобри миналия месец намаляването на данъка като част от мерките, които трябва да помогнат на потребителите да понесат по-високите разходи за енергия, причинени от войната в Иран. Мярката трябва да продължи до края на юни.

Мобилното приложение на Асоциацията на германските автомобилисти (ADAC) за бензиностанциите показва, че на много места днес горивата струват под 2 евро за литър, най-вече бензинът Е10, а в някои случаи и дизелът. В Мюнхен цената на литър E10 е значително по-ниска от 2 евро в повечето от проверените бензиностанции, като на някои от тях дори е под 1,90 евро на литър. При дизела цената е под 2 евро в над половината от случаите.

Все още не е ясно дали пълното намаление на данъка от около 0,17 евро ще бъде прехвърлено на потребителите. Експертите очакват намалението да се отрази на бензиностанциите постепенно. Една от причините за това е, че данъчното облекчение се отнася само за гориво, което е напуснало резервоарите или рафинериите след полунощ, а не за запасите, които вече са на бензиностанциите.

Австрия удължи до края на май ограниченията за цените на горивата

Австрия удължи срока на действие на ограниченията за цените на горивата до края на месец май. Акцизът върху минералните масла обаче ще бъде намален с 2, а не с 5 евроцента на литър, както досега, тъй като вече няма потенциал за допълнителни приходи от ДДС върху горивата. Ако все пак допълнителните приходи от ДДС се окажат по-високи, те ще бъдат „преразпределени“ през юни, посочва министерството на икономиката, цитирано от електронните медии.

