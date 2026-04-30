Владов Николов: Радев ще е премиер, той решава за министър на спорта

Решение на Румен Радев е дали Владо Николов ще бъде новият министър на спорта.

"Хората от Пловдив ме изпратиха тук, ще направя всичко възможно да защитавам националния интерес и техните интереси", заяви той пред журналисти преди старта на 52-ото Народно събрание.

"Моята експертиза е в спорта, но в нашите листи също има достойни хора с опит", обясни той.

За това дали Радев трябва да е новият премиер, Николов заяви:

"Не само че е готов, Радев трябва да е новият премиер."

Новият страт

Първото заседание на 52-рото Народно събрание ще започне в 10.00 ч. днес. То бе свикано с указ на президента Илияна Йотова след проведените на 19 април предсрочни парламентарни избори.

След осмите за последните 5 г. парламентарни избори у нас беше сформирано ясно парламентарно мнозинство.

В новото 52-о Народно събрание влизат 5 политически формации - "Прогресивна България" на Румен Радев спечели 44.59% подкрепа на изборите, с което спечели 131 мандата в парламента.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, спечелила 13.39%, съответно - 39 мандата.

Часове преди откриването на парламента "Продължаваме промяната" и "Демократична България", въпреки че се явиха заедно на изборите като коалиция, решиха да регистрират две отделни парламентарни групи. Така ДБ ще има 21 народни представители, а ПП - 16 депутати. ДБ заедно с ПП имаха трети изборен резултат с 12.62%,

ДПС има 21 депутати, като на парламентарните избори спечелиха 7.12% от гласовете.

Шести, но с пети резултат на изборите, са "Възраждане", която прескочи бариерата за влизане в парламента с 4.26%, и ще има 12 депутати.