КНСБ ще настоява за 10% ръст на доходите

Не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза Пламен Димитров

01.05.2026 | 12:39 ч.
Снимка: БГНЕС

В бюджета за 2026 г. не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров. Според него има как дефицитът да остане в рамките на 3%.

Димитров не смята, че финансите на България са катастрофални. Има проблеми, но има и рекорден излишък, посочи той. От КНСБ ще настояват за 10% ръст на доходите, добави Димитров.  

Свързани статии

По-дълга и по-ясна визия за индустриално развитие на България е друго искане на КНСБ.

От синдиката представиха на пресконференция по-рано днес синдикален изкуствен интелект (ИИ) – сайт, на който могат да се получават консултации за трудовите права.

КНСБ Пламен Димитров заплати
