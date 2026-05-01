При инфлацията имаме плеяда от шокове и държавата няма много какво да направи. Мерките с ограничаване на цени и раздаване на помощи са негативни за икономиката, заяви икономистът Даниел Василев.

"Срещу инфлацията няма твърде много неща, които могат да се предприемат. Цените на петрола са удобно оправдание да се вдигат цените. Водят до ценови шокове, но те не пораждат инфлация. Можем да балансираме със спад на други стоки. След декември 2025 г. имаме високо изстрелване на паричния агрегат М2, което може да предполага, че в банковата система са влезли пари, които са били извън нея", каза Василев пред Bulgaria ON AIR, че по отношение на инфлацията имаме плеяда от шокове и държавата няма много какво да направи.

Василев посочи, че таван на цените означава дефицит, а заобикалянето на мярката може да стане чрез цените на останалите стоки.

"Такива мерки са чиста форма на популизъм. Правителството може да махне регулации, да понижи данъци и държавата да се изтегли повече, за да може пазарът да се балансира. Какво ще се случи с бюджета, ако намалим данъците? 3,5% е реалният дефицит, това са окончателните данни. Новият бюджет ще влезе най-рано в средата на лятото", каза още той.

Според него, за да имаме ефективно понижаване на данъци, трябва да има орязване - цели министерства може да се махнат.

"Проблемът е в раздутите служби, в държавната администрация, включително полицията и толаджиите. Администрацията трябва да се махне. Това е воденичен камък на врата на бюджетите, там има заложено увеличаване на възнагражденията всяка година. През последните години многократно обсъждахме, че увеличаване на заплати и пенсии тласкат увеличаване на публичните разходи. Средните заплати в публичния сектор са по-високи отколкото в частния, броят на заетите в публичния сектор продължава да расте. Имаме даване на "нашите хора", настоя той.

Според икономиста може да бъдат съкратени и капиталовите разходи, а проблемите с публичните финанси са структурни.