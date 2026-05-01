В кадър: Крум Зарков поведе първомайското шествие на БСП

БСП отбеляза Деня на труда с шествие-митинг в София

01.05.2026 | 13:40 ч.
В кадър: Крум Зарков поведе първомайското шествие на БСП

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на БСП Крум Зарков поведе шествието-митинг по повод Деня на труда и международната работническа солидарност в София.

Събитието беше под надслов: "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!".

В него бяха поканени да се включат синдикални и лявоориентирани организации и партии, както и трудещи се хора. 

Традиционно беше отбелязан и Празникът на левия печат. Бяха обособени щандове с литература. Програмата включваше още акценти върху ранната кариерна ориентация на подрастващите и интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.

"1 май е празник, но преди всичко дата, на която трябва да си припомним смисъла на политиката и смисъла на живота. Човекът не е просто средство за производство. Това, което създаваме, го създаваме заедно и то не е само за някои. Всички имаме право на достоен живот, изграден с достоен труд", заяви Зарков. 

По думите му, когато в едно общество трудът не води до достойнство, то започва да се изражда.

