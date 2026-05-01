Емили Блънт посъветва да се работи без пари, скъсаха я от критики

"Работете без пари, стига да обичате това, което правите"

01.05.2026 | 13:50 ч. 9
Актрисата Емили Блънт предизвика вълна от критики в социалните мрежи след кариерен съвет, даден по време на интервю в YouTube канала Betches. На въпрос какво би посъветвала жени, "мразещи работата си в момента", 43-годишната отговори: "Просто намерете нещо, което наистина искате да правите. Дори и да не печелите никакви пари, стига да обичате това, което правите, ще бъдете щастливи".

Реакцията в социалните мрежи беше незабавна и остра. 

В мрежата X потребители осъдиха съвета като "безчувствен" и "обиден", посочвайки, че е лесно за актриса с оценено на около 80 милиона долара състояние да насърчава хората да се откажат от финансовата стабилност. 

"Нека богатите знаменитости, печелещи милиони, спрат да ни проповядват на останалите колко са маловажни парите", написа един потребител. Друг определи съвета като "наистина ужасен на настоящия пазар на труда". В коментарите в YouTube фен нарече Блънт "надменна" и "свръхпривилегирована", а трети призна, че "неподходящият" съвет го е накарал да я харесва по-малко.

Блънт в момента е на рекламна обиколка за филма "Дяволът носи Прада 2", в който участват още Ан Хатауей, Мерил Стрийп и Стенли Тучи.

