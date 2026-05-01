Снеговалеж на Шипка, пътят е почистен СНИМКИ

01.05.2026 | 14:00 ч. 2

Снимка: БГНЕС

Движението по прохода Шипка се осъществява нормално въпреки снеговалежа. Пътят е почистен. 

От Областно пътно управление – Габрово посочиха, че машини работят по почистването на прохода, който към момента е почти изцяло на асфалт. През изминалата нощ и към момента няма сигнали за паднали дървета и клони, както и за инциденти вследствие на снеговалежа.

Видимостта от северната страна на прохода е намалена поради мъгла и слаб снеговалеж в последните километри преди върха. От южната страна няма сняг по пътното платно, видимостта е добра, а времето е слънчево.

В района на прохода туристи спират за почивка и правят снимки на раззеленената гора и новата снежна покривка на 1 май.

