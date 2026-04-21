След провала на БСП: Крум Зарков с оставка в джоба, ще иска вот на доверие

Крум Зарков носи оставката в джоба си и не се страхува да я подаде след краха на БСП на изминалите избори. "Червените" за първи път остават извън парламента, след като не успяха да преминат 4-процентната граница.

На брифинг на левицата той заяви, че ще иска вот на доверие от Националния съвет и ако не го получи - ще се раздели с лидерския пост в партията.

По-рано днес Борислав Гуцанов му поиска оставката след провала на изборите.

Това не е краят, БСП ще се промени, каза Зарков в коментар за изборните резултати.

Резултатът на БСП на изборите е много лош, той ни оставя извън парламента, той е закономерен и сме длъжни да го приемем, каза Зарков.

"Поемам пълна отговорност и още тази събота ще го направя пред Националния съвет. Ще поискам вот на доверие, ако не го получа - подавам веднага оставка. Получа ли го - продължаваме напред", каза пред медиите Зарков.

Според Зарков реакцията на Гуцанов е била очаяквана. "Очаквана е реакцията на Борислав Гуцанов, сигурно ще има и други такива. Ще се съберем на заседание на Националния съвет, от който и той е част. Ако позицията му бъде споделена там, вече казах, че съм готов да подам оставката си!"

Лидерът на социалистите добави: "Да се обърнеш и премениш в нови дрехи не е решение, носим цялата история на гърба си и ще продължим да вървим по рационален път."

Според Зарков, обаче резултатът от тези избори е закономерен. "В последните 8 седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, участвали в последното управление поеха своята цена и бяхме наказани. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това съвсем не е края нито на БСП, нито на лявото в България", обясни Зарков.

Запитан как ще върнат заема, който взеха, за кампанията, Зарков обясни, че този месец очакват последната държавна субсидия. Зарков изтъква, че завършват кампанията "без особени задължения".

"Всичко до момента е платено", каза той и припомни поговорката - "Един проблем - ако се решава с пари, не е точно проблем."

"Аз за саботажи не се интересувам, за резултата ни има преки и дълбоки причини. Надявам се на Националния съвет да ги анализираме, защото те доведоха до загуба на доверие в нас", каза още Зарков, в отговор на въпроси.

„Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух, ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме и убеждаваме, а оттук нататък ще приобщаваме”, заяви Крум Зарков.

Той обяви, че процесът на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България ще започне на знаковия за левите хора Ден на труда - 1 май. Зарков призова левите на шествие в защита на труда и достойното заплащане. „Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще”, продължи Зарков.