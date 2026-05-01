Първите британски туристи за това лято пристигнаха на Летище Бургас

Летище Бургас посрещна днес първите туристи за летен сезон 2026 с чартърен полет на авиокомпанията Jet2 от Нюкасъл. С пристигането на пътниците от Великобритания поставяме началото на още един сезон, в който очакваме хиляди британски туристи да изберат Южното Черноморие за своята почивка, съобщиха от Летище Бургас. Само преди ден беше открита и ремонтираната писта на летището.

Британските туристи отиват на почивка в Слънчев бряг, който е най-предпочитаният от тях курорт у нас. Туроператорът Jet2Holidays, който ги изпраща в България, очаква ръст през този сезон на своите клиенти за най-големия ни комплекс. Той е заложил по-голям капацитет от самолети и полети до Бургас, заяви за TravelNews Иван Грошев, представител на компанията у нас. От Великобритания се очакват общо 886 полета през сезон 2026 г., което е повече спрямо миналата година, когато са били 823, показва справка на летището.

Летище Бургас очаква повече полети от Полша (заявени 1250 полета, при 1040 през 2025 г.), Унгария, Норвегия и Литва. Драстичен спад се очаква от Германия, от където са заявени 485 полета при 673 през миналата година, показват данните. През последните години германският пазар е почти загубен за Българското Черноморие заради липсата на авиокомпании, които да оперират между двете страни. Това беше най-важният пазар за морския ни туризъм преди Ковид пандемията. Спад на полетите ще има още от Чехия, Словакия, Австрия, Дания и Белгия.

Наскоро Летище Бургас се похвали, че очаква полети до над 70 директни дестинации през летния сезон на 2025 г. Сред най-значимите акценти за сезона е стартирането на директни полети до италианската столица Рим /Фиумичино/ от авиокомпания Ryanair. Това се случва за първи път в близо вековната история на аеропорта. Новата линия ще се изпълнява от началото на май с честота два пъти седмично - всеки петък и неделя. През май авиокомпанията подновява и полетите си до: Дъблин (Ирландия), Краков, Варшава /Модлин/ (Полша) и Лондон /Лутън/ (Великобритания), а през юни - до Будапеща (Унгария), Братислава (Словакия), Виена (Австрия), Каунас (Литва), Гданск и Познан (Полша).

Националният превозвач Bulgaria Air подновява редовната линия София - Бургас от началото на юни с четири честоти седмично, като от края на месеца полетите ще се изпълняват ежедневно, осигурявайки удобни вътрешни връзки и трансферни възможности.