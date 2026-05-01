Над 50 000 жени се връщат на работа след майчинство: Знаят ли правата си?

Над 50 000 майки се връщат на работа след майчинство през тази година, но голяма част от тях не знаят правата си.

"Майчинството е вълнуващ период в живота на всяка жена. Проблемите, с които се сблъскваме майките, са основно в посока на това, че е трудно да балансираш грижата за децата и професионалното развитие, лоялността към работодателя", каза експертът в сферата на човешките ресурси и доброволец към Фондация "Мама има работа" Вяра Тюркмен в "България сутрин".

Кодексът на труда предвижда някои права за майките, които са непознати и често се забравя за тях, изтъкна тя.

"Например, правото на гъвкаво работно време, на труд от дистанция, правото на отпуск за кърмене. Всичко това са права на майката, които тя трябва да си припомня и трябва да се бори пред своя работодател. Те са тук, предвидени от закона, но трябва да ги направим по-познати", смята Тюркмен.

По думите ѝ законът е така направен, че работодателят трябва да даде своето съгласие, за да може майката да използва някои от привилегиите си.

"Пример за това е гъвкавото работно време. Миналата година заедно с Фондация "Мама има работа" се борихме за това да променим закона и това е факт. Вече родители на деца до 12-годишна възраст имат право да използват опцията за гъвкаво работно време, но работодателят трябва да е съгласен с това", обясни експертът в сферата на човешките ресурси.

Тюркмен даде пример със случаи, в които работодателят упражнява натиск върху майката и я принуждава да работи под условия, които не са съвместими с отглеждане на малко дете.

"Майчинството в България е две години. Често, когато се върне на работа, за нея няма място вече там. Съкращават се щатове, всякакъв натиск има", уточни тя.

Доброволецът към Фондация "Мама има работа" посъветва, че когато има подобен казус, майката следва да потърси юридическа подкрепа и помощ.

"Фондацията е създадена от майки, интелигентни жени. Основната цел е да подкрепя жени и майки в преход. Подкрепяме дамите с различни инициативи. През май стартира академия, имаме и менторска програма, различни инициативи. Майките не са част от обществото, която трябва да игнорираме", настоя гостът.

Дискриминация и професионална промяна

Тюркмен коментира, че има немалко примери за дискриминация на майки, които в сравнение с други кандидати, кандидатстващи за работна позиция, биват отхвърлени.

"50% от майките се сблъскват с казуса "няма вече работна позиция при моя работодател за мен, трябва да сменя работната позиция". По време на майчинството жената съзрява, обикновено след завръщане немалък процент от дамите решават да направят промяна. В държави като Германия и Гърция има майчинство, което е в периода 12-14 месеца. Но там имаме интегрирани социални програми. Трябва да вземем пример от тях", посочи още тя.