България вече не фигурира в "черния списък“ за пиратство на САЩ

България е извадена от списъка за наблюдение в годишния доклад на САЩ за защита на интелектуалната собственост, става ясно от публикувания от Офиса на търговския представител на администрацията „Special 301 Report“.

Докладът оценява степента, в която търговските партньори на САЩ прилагат и защитават правата върху интелектуалната собственост. В новото издание се отбелязва, че България вече не фигурира в т.нар. „списък за наблюдение“, което е индикатор за отчетен напредък в борбата с нарушенията.

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона и напредък при наказателните преследвания през последната година.

В доклада се отбелязва, че през август 2023 г. България е приела Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Той предвижда наказателно преследване на лица, които създават условия за онлайн пиратство чрез разработване и поддържане на торент тракери, уеб платформи и чат групи в приложения за онлайн обмен на пиратско съдържание.

Като ключов момент се посочва операцията от януари 2026 г., при която са били свалени пет от най-големите български пиратски сайта, а няколко души са арестувани във връзка с разследвания за нелегално разпространение на съдържание.

Един от сайтовете често е бил сред 10-те най-посещавани домейна в страната. Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса. Арестувани са няколко души, като срещу част от тях са повдигнати обвинения по съответния текст от Наказателния кодекс.

В същото време в доклада се правят и други промени в класациите. Виетнам е определен като „приоритетна държава“, докато Аржентина и Мексико са преместени от списъка за засилен мониторинг в „по-лекия“ списък за наблюдение, след отчетени подобрения в политиките за интелектуална собственост.

Същевременно Европейският съюз е включен в списъка за наблюдение през 2026 г. В доклада се посочва, че особено безпокойство предизвиква постигнатото неотдавна предварително споразумение по общото фармацевтично законодателство на ЕС. Като проблемни са отбелязани още въпроси, свързани с географските означения и прилагането на законодателство, което засяга авторските права в цифровата среда.