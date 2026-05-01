Променят движението в София за откриването на мото сезон 2026 г.

На 2 май София отново ще събере любителите на мотори. Това ще наложи промяна на движението.

От 05.00 часа до 12.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I”.

Oт 09.00 часа до 12.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на превозните средства, обслужващи събитието, по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“.

От 14.00 часа на 01.05.2026 г. до 20.00 часа на 02.05.2026 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт, по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна” и Национален исторически музей, от 12.00 часа до 20.00 часа на 02.05.2026 г. включително и на автобусите от обществения транспорт.

От 13.00 часа до 16.30 часа на 2.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин” и пътен възел „Бояна”.

От 12.00 до 20.00 часа на 02.05.2026 г. се променят частично маршрутите на автобусни линии №№ 63 и 111, както следва:

- № 63 (посока кв. Бояна) – от бул. „Бр. Бъкстон” надясно по Околовръстен път, наляво по ул. „Ал. С. Пушкин”, надясно по ул. „Иваница Данчев“ и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя.

За маршрута на автобусна линия № 63 се закриват спирки:

- с код 1464 „НИМ“;

- с код 0262 „Гробищен парк Бояна“;

- с код 1448 „Резиденция Бояна“.

- № 111 (посока ж.к. „Младост”) – от бул. „Никола Петков” надясно по ул. „Ал. С. Пушкин”, наляво по ул. „Даскал Ст. Попандреев”, надясно по Околовръстен път и по маршрута си, в обратна посока маршрутът не се променя.

За маршрута на автобусна линия № 111 се закриват спирки:

- с код 0279 „Бул. Ал. Пушкин“;

- с код 1464 „НИМ“. І БГНЕС