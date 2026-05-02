Рев и мирис на бензин: Мотосезонът в София е открит СНИМКИ

Софийските мотористи се събраха на столичния площад "Княз Александър I Батенберг", за да открият новия мотосезон.

"На автомобилистите с това откриване искаме да съобщим, че вече ни има, на пътя сме, защото времето се затопли и апелирам към внимание и към мотористи, и към автомобилисти, защото всеки иска да стигне във вкъщи", каза Любомир Жингов, член на Сдружение "Софийски мотористи".

По-скъпа "Гражданска отговорност"

Новият мотосезон започна с по-високи полици "Гражданска отговорност".

"Цените са почти двойно завишени. Орязана ни е сезонността, която може да ползваме на разсрочено плащане – защото всички мотористи до сега ползваха тази услуга, тъй като ние сме сезонно превозно средство, което се ползва само през хубавото време. Няма нужда да плащаме целогодишна застраховка и искаме да разберем защо се вдига тази застраховка, тъй като по наша информация ПТП-тата с мотори са намалели, следователно рискът е намалял", обясни Жингов.



Следващата седмица мотористите ще имат среща с Комисията за финансов надзор (КФН), като на нея ще присъства и омбудсманът.

"Надяваме се да получим някакви отговори. Ако не – както каза един колега, сега сме на теми Априлско въстание и т.н., но надяваме се да не се стига до там", каза Жингов.



Попитан очаква ли да се стигне до някакъв консенсус, след като КФН предприе действия и започнаха проверки за необосновано поскъпване на цените на застраховка „Гражданска отговорност“, той заяви:

"Разбира се, ние сме диалогични, търсим диалога на първо място. Много хора се опитват да спекулират, че се вдигаме на стачки и т.н. Даже ваши колеги обявиха, че сме в стачна готовност. Да, има такова нещо, но на този етап искаме всичко да мине по законовия начин, по законовия ред и да го направим както трябва. Все пак, ние можем да имаме диалог с институциите, с всички, така че смятам, че е редно да се направи това преди други действия".

Моторист се раждаш

"Много деца, ако забележите, като видят мотор, скачат, радват се – така се става моторист. То си е отвътре. Мотора е начин на живот. В последно време – тъй като държим контакт с автошколите, виждаме каква е пренаситеността на изкарване на „А“ категория, защото българинът осъзнава, че това е един алтернативен начин на придвижване, който облекчава трафика. И ние от години го говорим това нещо за облекчаването на трафика", подчерта той.

Жингов отбеляза, че все повече и повече хора се съобразяват с мотористите, има толерантност и това е добра тенденция.