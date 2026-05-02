Сирия потвърди ареста на германската журналистка

Сирийското правителство потвърди ареста на германската журналистка Ева Мария Михелман, извършен в северната част на страната, предаде ДПА.

Според министерството на информацията на Сирия тя е била задържана на 18 януари в град Ракка по време на военна операция. Властите са уведомили германското правителство за случая. С нея е бил задържан и кюрдски журналист – Ахмед Полад, който е турски гражданин.

Според съобщенията арестът е извършен по време на претърсване на сграда, принадлежаща на група, свързана с прокюрдските Сирийски демократични сили. След като бойци са се барикадирали вътре, всички присъстващи са били задържани.

Според Ибрахим първоначално журналистката е заявила, че е испанска гражданка и работи за организация, свързана с ООН. По време на разследването в крайна сметка е било установено, че тя е германска журналистка, която не е могла да представи документи, потвърждаващи професията й. Освен това Михелман и нейният придружител са се опитали да избягат от ареста, което е било заснето от охранителни камери.

Сирийските власти са поискали сега информация от германското правителство относно самоличността и произхода на жената./БТА