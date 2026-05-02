Кабинетът „Радев“ още не е ясен - кога ще станат известни министрите

Все още не е нареден кабинетът "Радев" - всички имена, за които се говори, са спекулации. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Иван Шишков в студиото на "Опорни хора".

"Вероятно в края на другата седмица или началото на следващата ще бъдат определени министрите. От "Прогресивна България" нямаме никакво основание да забавяме каквото и да било в този процес. Колкото по-рано влезем в реалното управление на държавата, толкова по-добре ще бъде за държавата. Всеки ден е важен, защото държавата очевидно не върви на добре. Когато бяхме в служебни кабинети, ни се случи да вадим държавата от кризи. В момента, най-вероятно ще се окаже, че кризата е още по-голяма", каза още Шишков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Предстои изключително много работа и то по коренно различен начин, категоричен беше той.

"Начинът, по който се назначаваха хора, начинът, по който работеше изобщо политиката дълги години назад - няма да има нищо общо с това, което предстои, просто ще трябва да го забравим", допълни депутатът. "Кадрите се създават с години и се създават от работата им в администрацията. Най-вероятно, ако се направи проверка във времето назад, ще се окаже, че едните кадри са назначавани от едно правителство, другите - от друго. Голямата част от тях не носят в себе си политическа оцветеност. А понякога политиците ги оцветяват политически с една единствена цел - да отворят работни места за свои хора. Тръгнеш ли в тази посока, крахът е неизбежен. "Когато не си готов и правиш определени неща, както се случи миналата година, включително с влизането в еврозоната - не казвам, че сме против, но когато държавата не е готова, накрая всички плащат цената", обобщи той.

Иван Шишков добави още, че най-логичните партньори на "Прогресивна България" за промяна във Висшия съдебен съвет са "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".