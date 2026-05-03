Бившият на Нина Добрев, Иън Сомърхолдър, продава всичко, за да се измъкне от 8-цифрен дълг

Той беше един от най-сексапилните актьори в началото на 2000-те години. Повече го познават като вампира Деймън Салваторе от "Дневниците на вампира", но по-заклетите телевизионни фенове си го спомнят като момчето Буун от "Изгубени". Усмивката му още тогава пленяваше сърцата на милиони, а през 2010 година в капана й попада и нашата гордост Нина Добрев. Сега актьорът се радва на щастлив семеен живот с две деца, насочил е вниманието си към опазването на околната среда и производството на качествен бърбън, точно в стила на Деймън.

Всичко това звучи прекрасно и изглежда, че Иън Сомърхолдър води завиден начин на живот. Холивудският блясък е зад гърба му, като самият той решава да се оттегли от светлината на прожекторите и да заживее по-скромен и ориентиран към природата живот. Всеки би си казал, че Сомърхолдър може да си позволи да не работи, имайки предвид успехите на "Изгубени" и "Дневниците на вампира", които все още му носят завидни печалби.

Но истината е съвсем друга.

Оказва се, че Иън Сомърхолдър е бил в сериозна финансова дупка, въпреки тлъстата си банкова сметка. През 2019 година той напуска актьорската професия, оставяйки зад гърба си "безумно доходоносна кариера в телевизията", като същевременно трябва да се справя с "финансови сътресения от изграждането на бизнес, който не изградих както трябва".

Сомърхолдър казва, че "измама" го е вкарала в "осемцифрен дълг", който описва като "трудна дупка за изкачване".

За да се измъкне от финансовия капан, в който е бил попаднал, актьорът е трябвало да продаде къщи, картини, коли, часовници. С една дума - всичко.

"А току-що се бях пенсионирал от един от най-големите телевизионни сериали в света", коментира Иън, имайки предвид осемгодишната си роля в "Дневниците на вампира".

