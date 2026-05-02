Увеличението на цените ще увеличи и постъпленията в бюджета

Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Това заяви за Нова телевизия президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%.

Според него една от причините за този скок е политическата криза и безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. По думите му, вече има и официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната.

„Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите”, каза още Манолов. Не ми е безинтересно и кои ще е министър на труда, както и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е много колебливо състояние”, заяви Манолов по повод това, че името на Гълъб Донев се обсъжда като вариант за министър на финансите. „Няма да се изненадам, ако Хасан Адемов остане социален министър и аз не бих имал нищо против.”

По отношение на данъците той заяви, че данъчната система трябва да бъде преосмислена.