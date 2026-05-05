Плугчиева: Европа не е в добра кондиция, нужна е по-прагматична политика

Няма да има промяна в евроатлантическата ориентация на България. Това заяви секретарят на президента по външната политика Меглена Плугчиева пред bTV в отговор на въпрос какви външнополитически приоритети очаква от бъдещото правителство на Румен Радев.

„Тези спекулации и клишета, които се препечатаха, мисля, че тръгнаха от българска земя и се препечатаха от западните медии. Те са крайно несъстоятелни“, заяви тя.

„Както страната ни, както обществото ни, така и господин Радев и всички сме декларирали нашата принадлежност и членство в Европейския съюз и членство в НАТО, така че мисля, че това не стои изобщо като въпрос за обсъждане“, допълни Плугчиева.

Според нея обаче Европа има нужда от по-прагматична политика.

„Европейският съюз не е в добрата си кондиция. Това съм го коментирала многократно, защото е много тревожна икономическата ситуация и недостатъчната конкурентоспособност на Европейския съюз“, каза тя.

„Критичният тон и предложенията и апелът за повече прагматичност, за повече освобождаване на външната политика от идеологизация и клишета напълно споделям и смятам, че това е в наш български национален интерес“, заяви Плугчиева.

По думите ѝ не само България настоява за повече прагматизъм.

„Не е само господин Радев и не е само България. Виждате Словакия, но и в Германия гласовете са също за една много по-прагматична, много по-рационална и икономизирана външна политика в интерес на Европа и на отделните държави“, коментира тя.

Плугчиева предупреди, че икономическата ситуация в Европа е тревожна.

„Аз съм много обезпокоена от това, че Германия, която е мотор на Европейския съюз, за съжаление една година след управлението на господин Мерц имаме влошаване на икономическата ситуация, рецесията продължава“, каза тя.

Според нея България трябва да заложи на работеща икономика, ако иска стабилни доходи и социална политика.

„За да има доходи, за да има увеличение на доходите и да има стабилна социална политика, финансово обезпечена, трябва да има работеща икономика“, заяви Плугчиева.

„Трябва да се създадат най-добрите рамкови условия за развитие на икономиката, а именно там, където е нашата сила – по отношение на енергетика и по отношение на IT сектора. Производството трябва да се възстанови“, допълни тя.