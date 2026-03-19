ИПБ със съвети: Как да защитите правата си пред БГ Тол и Гранична полиция?

Институтът за пътна безопасност настоява да се спре държавният рекет на пътя. В позиция, изпратена до медиите, ИПБ дава съвети как шофьорите да защитят правата си пред БГ Тол и Гранична полиция. Ето какво пише в позицията им:

"Алармираме ви за масова, скандална и напълно незаконна практика по пътищата и граничните пунктове на България!

Служители на Националното тол управление, често подпомагани от Гранична полиция, оказват безпрецедентен натиск върху водачите да плащат на място компенсаторни такси за липсваща винетка.

За да ви принудят да платите веднага на техния ПОС терминал, те използват открити заплахи за незабавно сваляне на регистрационните номера на автомобила ви или незаконно задържане на личните ви документи.

Какво умишлено крият от вас контролните органи?

1. Имате право на електронен фиш и 14 дни срок за реакция: Плащането на компенсаторна такса за движение без е-винетка е ваше законово право, а не задължение, което трябва да изпълните на секундата. Според закона имате абсолютното право да получите официално връчен акт или електронен фиш, след което разполагате с 14-дневен срок да заплатите компенсаторната такса. Ако го направите в този срок, вие се освобождавате от административнонаказателна отговорност и не ви се налага пълната глоба.

2. Гранична полиция няма правомощия да ви спира за глоби. Българският съд вече постанови категорично, че "Гранична полиция" няма законово право да проверява за неплатени глоби и фишове на границата, нито да възпрепятства свободното ви придвижване на това основание.

3. Глобите за винетки противоречат на европейското право. Налаганите у нас фиксирани глоби бяха обявени за незаконни и непропорционални с историческо решение на Съда на Европейския съюз по делото „Екострой“ (C-61/23). Към момента българските съдилища масово отменят електронни фишове, базирайки се на това решение.

Как да действате при проверка, за да се защитите?

● Не се поддавайте на заплахи и изнудване. Категорично откажете да плащате каквито и да било суми на място, ако не ви бъде официално връчен документ за нарушението.

● Изисквайте правата си. Заявете ясно на проверяващите, че си знаете правата и изисквате своя 14-дневен срок за доброволно плащане по банков път.

● Проверявайте сами статуса си. За да избегнете изненади, редовно проверявайте валидността на винетката си и наличието на нарушения на официалния сайт www.bgtoll.bg чрез бутона „Проверка на винетка“.

● Подавайте сигнали незабавно. При всяка форма на натиск, заплаха за сваляне на номера или отказ да ви бъде върнат личния документ, подайте сигнал за злоупотреба на телефон 0700 10 876.

Институциите са призвани да гарантират безопасността на движението и да спазват закона, а не да се превръщат във въоръжени инкасатори."