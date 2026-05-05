Почина Величко Велев - един от символите на борбата срещу комунистическия режим

Почина Величко Велев - един от символите на демократичната съпротива срещу комунистическия режим в България, съобщиха от БЗНС.

Той е роден на 18 март 1933 г. в Бояна и още като ученик се включва в младежката организация на съюза. По-късно участва в горянското движение – въоръжена съпротива срещу установената след 1944 г. власт.

През 1951 г. е арестуван и преминава през тежки репресии - следствие, изтезания, глад и изолация, както и през лагера Белене. Въпреки това остава верен на убежденията си и не се отказва от каузата за демократична и свободна България.

Ето какво пишат от БЗНС за него:

С дълбока скръб съобщаваме за кончината на бай Величко Велев - един от ярките символи на българската демократична съпротива срещу комунистическия режим, един от николапетковистите, дали младостта си в затворите и концлагерите на тоталитарната власт, за да отстояват правото на България да бъде демократична и свободна.

До последните си дни той остана свързан със съюзния живот и със Софийската градска организация на БЗНС. Интересуваше се, подкрепяше, помнеше, насърчаваше. Никога не се отчая.

Едно от последните значими неща, които бай Величко успя да направи, беше да запише своите разкази за платформата „Белене“. Въпреки възрастта, въпреки физическата и психическата умора, той намери сили да посвети дни на тези записи. Направи го с безпогрешния си усет, че историята трябва да се знае, че миналото трябва да се помни, че свидетелството трябва да остане след човека.

И днес, когато той вече не е между нас, гласът му продължава да живее за нашите деца, за техните деца, за всички, които трябва да знаят каква е цената на свободата.

Наш дълг е не само да сведем глава пред паметта му, но и да бъдем достойни негови наследници и последователи. Да пазим паметта. Да не се примиряваме с лъжата. Да отстояваме свободата така, както той я отстояваше - с твърдост, вярност и човешко достойнство.

БЗНС загуби един предан съюзен деец. България загуби достоен свидетел на време, в което свободата се е плащала с мъки и страдания , но той никога не я предаде.

Поклон пред светлата памет на Величко Велев.

Погребението ще бъде на 09.05.2026 г. от 13:00 ч. в Боянските гробища, кв. Бояна.