Омбудсманът сигнализира за забавени възнаграждения на лични асистенти

Делчева настоява за спешни мерки за навременно изплащане

29.04.2026 | 14:08 ч.
БГНЕС

Омбудсманът Велислава Делчева е получила сигнали за забавени възнаграждения на личните асистенти в страната. В тази връзка Делчева е изпратила препоръка до до Агенцията за социално подпомагане (АПС).

Тя настоява за спешни мерки за навременно изплащане, по-добра координация между институциите и ясен механизъм за информиране на гражданите при забавяне. За това съобщиха от институцията на обществения защитник. 

“Хората се оплакват от системно забавяне на възнагражденията, въпреки че по Закона за личната помощ парите трябва да се изплащат до 20-о число на месеца. Гражданите посочват и липсата на яснота къде се бавят средствата – между АСП и общините, което им създава сериозни затруднения за посрещане на елементарни нужди от всекидневието. Забавянето застрашава и грижата за хората с увреждания и ги поставя в реален риск, добавиха от  институцията на обществения защитник”, се казва още в съобщението на институцията.

От сигналите става ясно също, че някои от личните асистенти имат задължения към кредитни институции, които трудно правят компромиси при необходимост от заплащане след определения падеж. Натрупват се допълнителни задължения под формата на наказателни такси и лихви, които впоследствие следва да погасяват, подчерта омбудсманът. 

“Смятам, че е необходимо при установяване на системни проблеми да се предприемат действия за тяхното трайно преодоляване, включително чрез предложения за нормативни или организационни промени”, казва омбудсманът в прессъобщението. / БТА

