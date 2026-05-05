Ще ви убия всички: Майка от Охайо се опита да подпали 4-те си деца

Тя е подпалила апартамента си, докато непълнолетните деца били в него

05.05.2026 | 17:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Жена от Охайо е обвинена, че е подпалила апартамента си, докато четирите ѝ деца били вътре, съобщиха властите.

В събота, 2 май, 30-годишната Хава Хасан от Кълъмбъс беше арестувана и обвинена в тежък палеж, както и в нападение и домашно насилие чрез нападение, според онлайн регистрите на ареста, цитирани от People.

Около 8:15 ч. пожарникари реагирали на сигнал за пожар в жилищния комплекс Wedgewood Apartment в Кълъмбъс, според клетвена декларация към наказателната жалба.

Екипите открили няколко души в сградата, включително четири непълнолетни деца в един от апартаментите, посочват властите в декларацията.

Според документа разследващите бързо установили, че някой умишлено е запалил огъня, който е започнал в спалнята на един от апартаментите.

Свидетел казал на полицията, че четирите деца заявили, че майка им предполагаемо е запалила пожара със запалка и е казала, че "ще ги убие всички", се твърди в декларацията.

Децата успели да излязат от апартамента безопасно и без наранявания, според властите. В декларацията е отбелязано още, че Хасан предполагаемо признала пред реагиралите полицаи, че е запалила огъня, съобщават изданията.

В момента децата са под грижата на социалните институции, отговорни за деца. Съдебните документи показват, че Хасан и съпругът ѝ са се развели през 2025 година.

Хасан остава задържана под гаранция от 2 млн. долара. Очаква се тя да се яви в съда на 12 май.

Не е ясно дали е наела адвокат, който може да говори от нейно име.

