Обновихме ТеМах Сливен – повече удобство, по-голям избор и по-лесно пазаруване

ТеМах Сливен отново е отворен. След повече от 10 години присъствие в града направихме следващата стъпка за нашия магазин, като през последните месеци работихме по неговото цялостно обновяване. Целта ни беше да създадем по-подредена, по-удобна и по-функционална среда, в която клиентите да се ориентират по-лесно, да намират по-бързо необходимите продукти и да избират решения за своя дом, градина или ремонт с повече увереност. Още в първите дни след отварянето видяхме силен интерес от страна на посетителите - част от тях дойдоха да разгледат промените, а други – с конкретна цел за покупка.

Инвестиция в по-добро клиентско преживяване

Обновеният магазин е с търговска площ от над 3500 кв. м и предлага повече от 50 000 продукта за дома, градината и строителството. Променихме организацията на пространството така, че движението в магазина да бъде по-логично, категориите да са по-ясно подредени, а продуктите – по-видими и по-лесни за откриване. За нас това е важна част от доброто клиентско преживяване, защото при продукти за ремонт, обзавеждане, градина или баня хората често имат нужда да видят, сравнят и изберат на място.

Разширихме и асортимента в ключови категории. В магазина са налични над 300 модела плочки първо качество – едно от важните ни предимства за клиентите, които искат да изберат продуктите си на място и да започнат проекта си без изчакване. Предлагаме още над 60 модела ламинати, богат избор от решения за баня, включително душ системи и смесители, както и сезонни продукти за градината. С навлизането на активния сезон разширихме предложенията в градинския сектор с градински комплекти, шатри, чадъри, барбекюта и басейни, за да предложим готови решения за двора, терасата и времето на открито.

Искаме клиентите да могат да намерят необходимото на едно място - от първоначалната идея до последния детайл в своя проект. Затова фокусът ни е не само върху разнообразието, но и върху наличностите, така че изборът да бъде по-лесен, а реализацията – без излишно забавяне.

Фокус върху развитието на физическата търговия

С обновяването на магазина в Сливен продължаваме да развиваме търговската си мрежа с фокус върху по-добра организация, по-широк избор и по-удобна среда за пазаруване. Вярваме, че физическият магазин остава важна част от клиентското преживяване, особено когато става дума за продукти, които хората искат да видят, сравнят и изберат на място.

„Обновяването на магазина в Сливен е част от дългосрочната ни стратегия за развитие и модернизация на търговската мрежа. Продължаваме да инвестираме в по-добра организация, по-широк асортимент и по-удобно пазаруване, така че да отговаряме на реалните нужди на клиентите“, коментира Теодор Тенев, търговски директор на ТеМах.

Интерес още от първите дни

Още след отварянето видяхме активен поток от посетители, като най-силен интерес има към категориите за градина, ремонт и сезонни продукти – напълно естествено за активния пролетен период. За нас това е важен знак, че направените промени отговарят на реалното търсене и на начина, по който клиентите планират своите покупки.

„Още в първите часове имаше сериозен интерес. Част от клиентите идват да видят как изглежда магазинът след обновяването, но много от тях са с конкретна цел – да направят покупка. Това е ясен знак за нас, че промените отговарят на реалните им нужди“, споделя Иван Господинов, управител на ТеМах Сливен.

Този интерес ни показва, че посоката, в която работихме, е правилна – повече удобство, по-добра ориентация, по-голям избор и възможност клиентите да намерят решенията, които търсят, директно на място.

Специални условия по повод откриването

По повод откриването, в периода от 1 до 8 май, клиентите могат да се възползват от -18% отстъпка на почти всички стоки. Отстъпката не важи за продукти с промо етикет, специално ценообразуване или клиентска поръчка. Намалението не се комбинира с програмата „Лоялен клиент“.

Успоредно с това провеждаме и томбола с награди до 18 май. Участието не е обвързано с покупка и се осъществява чрез регистрация на място в магазина.

Къде да ни намерите

Очакваме Ви в обновения ТеМах Сливен на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“ 4 /бивша мебелна къща/.

