Битка за власт: Бързо съставяне на кабинет и дълбоки реформи

Денят стартира с високо напрежение и сериозни очаквания. Президентът Илияна Йотова събра представителите на всички парламентарни сили, за да търси отговор на ключовия въпрос – ще успее ли България да излъчи редовно правителство и колко устойчиво ще бъде то.

Още в началото на консултациите ясно се откроиха линиите на разногласие. От “Прогресивна България“ демонстрираха готовност за бързо съставяне на кабинет – дори в рамките на дни. Срещу тази идея се изправи твърдата позиция на “Демократична България“, които заявиха, че ще играят ролята на строг коректив, настоявайки за приоритетно провеждане на съдебна реформа и промяна на досегашния модел на управление.

Червени линии

Така още в първия ден се сблъскаха две различни стратегии – едната, насочена към бърза политическа стабилност чрез незабавно съставяне на правителство, и другата, която поставя акцент върху дълбоки реформи, придружени от ясни условия и непрекрачими червени линии. В тази ситуация ключова роля ще изиграят останалите партии, от чиито решения зависи дали ще се формира мнозинство или страната ще се изправи пред нова политическа криза.

Паралелно с това се засилват и критиките към победителите от ПБ, че не представят достатъчно конкретика относно начина, по който възнамеряват да управляват, какви реформи ще предприемат и как ще изглежда тяхната законодателна програма.

След края на консултациите президентът Йотова обяви, че ще връчи мандата на партията на Румен Радев в четвъртък. Очакванията са той да бъде върнат с пълен състав на кабинет, а гласуването в Народното събрание да се проведе още в петък.

