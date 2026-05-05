Изгладнели мечки завладяха села в Румъния

Мечките започнаха да се появяват отново в населените райони в планините в Румъния. Животните са отслабени след зимата и търсят храна, изхвърлена от хората.

В Предеал мечките са заснети сред жилищни сгради, а в Азуга животните са били забелязани близо до къщи. В Харгита само за една седмица е имало 24 сигнала.

"Идват всяка нощ", казват местните отчаяно пред Digi24.

Когато се стъмни, мечките управляват улиците на Предеал

Те слизат от гората в големи количества, за да търсят храна, а хората са в капан в домовете си.

"Там, отляво, е краят на гората. Оттам мечките слизат, между пейката и тези храсти. Като правило, това са женски мечки с няколко малки, с две или три", казва местна жена.

"Идват всяка вечер. Виждаме ги през прозореца, защото живея тук на партера. Вече сме свикнали: не излизаме през нощта, не ходим никъде", казва друга жена.

"Слизат от гората, оттам и слизат по стълбите, идват до кофите за боклук", добавя някой друг.

"В крайна сметка карахме наоколо със свирки, с фенерчета, които имат силен светлинен поток, снимахме и си комуникирахме дали мечката шофира или не, за да можем да излезем и да чакаме децата си", споделя отчаяната Даниела Брица, председател на асоциация на собственици на жилища в Предеал.

"Стоя си вкъщи и не излизам през нощта, защото се страхувам“, признава жена от местността.

Властите могат да се намесят решително само ако мечки нападнат хора

"Първо трябва да ги изплашите със звук, след което трябва да ги преместите. Няма къде да ги преместим, защото всъщност са твърде много. Можем да се намесим и да ги застреляме само когато мечката нападне човек или когато влезе в имота", обяснява заместник-кметът на Предеал Джордже Цуцуи.

Проблеми има и в окръг Прахова, както и в Харгита. Тук само през април е имало 24 сигнала за наличие на мечки в населени места.

"Не мога да повярвам! Има мечка насред Топлица", казва местен жител, докато снима дивото животно, което тича по улиците.

Миналата година е имало над 8000 обаждания на 112, съобщаващи за случаи на мечки в населените места. Последното преброяване показа, че в страната ни живеят почти 13 000 мечки, три пъти повече, отколкото местообитанието може да побере.