Защо ОАЕ напуска ОПЕК и какво означава това за петролните пазари?

Решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК не се очаква да доведе до незабавни и драматични сътресения на петролните пазари.

Това каза енергийният анализатор Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на "България сутрин".

"Напускат поради много причини. Това не е временно решение, не е моментно заради ситуацията -

просто има натрупани фактори, които влияят на това решение. Една от тях е, че ОАЕ са в много по-различна бизнес ситуация спрямо всички останали. Те имат много голям капацитет, който могат да отворят, съответно в момента са много по-диверсифицирани по отношение на своите бюджетни приходи и не са толкова зависими от цената на петрола. Могат да жертват по-ниска цена за по-голям оборот и по-голямо влияние", каза Николов.

Анализаторът отбелязва, че влиянието на ОПЕК постепенно отслабва.

Това има двоен ефект - от една страна, намалява способността на картела да контролира цените чрез квоти, но от друга страна води до по-голяма волатилност и зависимост от реалното търсене и предлагане.

В крайна сметка това може да бъде в полза на пазара, макар и с цената на по-голяма непредсказуемост.

"Влиянието на картела ОПЕК отслабва, което има позитивен ефект от гледна точка на това, че самото картелно споразумение за квотите не може да държи цените на определени равнища, желани от тях. Но това също така върви с по-голяма волатилност, по-голяма непредсказуемост и по-голяма зависимост от търсенето и предлагането", коментира Николов пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на това дали има губещи от хода на ОАЕ, анализаторът е предпазлив. Според него не може да се очаква сериозен ценови шок - възможен е известен натиск надолу върху цените, но не и коренна промяна на пазарната картина.

Що се отнася до България, ефектът от напускането на ОАЕ ще бъде ограничен. Страната ни не е пряко зависима от доставки оттам, а евентуалното влияние върху цените ще се усети по-скоро косвено и в бъдеще.

Николов допуска лек спад в цените - в рамките на няколко цента, но не и значително поевтиняване.

По отношение на ценовата динамика той посочи, че забавеният ръст през март е довел до по-рязко поскъпване през април, когато търговците са наваксвали изоставането спрямо европейските пазари.

В момента се наблюдава известна стабилизация след достигане на пик.