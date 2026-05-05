Тръмп призова Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли военния капацитет на Иран и заяви, че Техеран "трябва да развее бялото знаме на капитулацията“, но е твърде горд, за да го направи.

Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че иранската армия е сведена до стрелба с "грахови пръчки“ и че Техеран тайно иска да сключи сделка, въпреки публичното си дрънкане на оръжия.

"Те играят игрички, но нека ви кажа само, те искат да сключат сделка. А кой не би го направил, когато армията ви е напълно изчезнала?“, каза американският президент, цитиран от Ройтерс.

Тръмп отправи похвали към американската блокада на иранските пристанища в региона. "Това е като парче стомана. Никой няма да оспори блокадата. И мисля, че се получава много добре“.

На въпроса какво трябва да направи Иран, за да наруши прекратяването на огъня, Тръмп отговори: "Е, ще разберете, защото ще ви кажа... Те знаят какво не трябва да правят.“