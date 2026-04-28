Плащаме между 15-18 евро/кг агнешко за Гергьовден, но то ще бъде внос

Симеон Караколев: Българско месо за празника почти не е останало

28.04.2026 | 11:49 ч.
БГНЕС

Гергьовден идва, но българско агнешко за празника почти не е останало. Така очакванията са на трапезата месо да има, но то да бъде внос. Това заяви пред БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Според него цената на агнешкото месо за празника се очаква да бъде между 15 и 18 евро за килограм.

"Българско агнешко за Гергьовден почти не е останало, това което вероятно ще се сложи на трапезата ще бъде от внос. Вносът, който се предлагаше на българския пазар за Великден беше с агнешко от Румъния, Македония, замразено и размразено от Нова Зеландия, може би половината и повече от месото за Гергьовден няма да бъде българско”, каза Караколев.

Експертът добави, че прогнозите са цената да варира между 15-18 евро за килограм и добави, че цени между 18-19 евро не са разумни.

“Страните около България отдавна прилагат мерки, които да овладяват лошата ситуация заради войната в Иран, цената на горивата, доставките съответно това води до поскъпване на фуражи, ние в България до момента нямаме адекватна мярка, която да влиза в сектор живодновъдство”, добави Караколев.

