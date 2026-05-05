Бретонът се завръща за лято 2026

С напредването на 2026-а година тенденциите при косите се насочват към стилове, които подчертават индивидуалността, естествената текстура и ненатрапчивата елегантност. По модните подиуми, в уличния стил и в прогнозите на водещи фризьори ясно се откроява стремежът към визии, които изглеждат естествени, но добре оформени – съчетание между класика и модерна практичност.

Една от най-отчетливите тенденции са меките, романтични вълни. Те създават леко разрошен, но изискан вид, подходящ както за пусната коса, така и за небрежни кокове. Този стил се налага като новия стандарт за ежедневна женственост и лесна елегантност.

Прически с вълни и красиви аксесоари

Паралелно с това, прическите от 90-те години се завръщат с актуализиран прочит. Високите опашки, свободните кичури около лицето и небрежните кокове, вдъхновени от супермоделите от онова десетилетие, комбинират структурирана форма с лекота и свобода. Резултатът е визия, която е едновременно дръзка и практична.

Минимализмът също има своето място. Семпли стилове, при които косата е просто прибрана или подпъхната под яка или шал, създават усещане за ненатрапчив шик и са идеални за хора, които предпочитат бързи и непретенциозни решения.

Подстрижки и форми, които определят 2026-а

Подстрижките играят ключова роля през 2026 година. Прическата боб продължава да бъде сред най-популярните избори, като се среща в различни варианти – от изчистени и геометрични линии до по-меки и текстурирани версии. Това е подстрижка, която лесно се адаптира както към ежедневието, така и към по-официални поводи.

Източник: Бретонът се завръща, но в по-ефирна форма за лято 2026