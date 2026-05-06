IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Веласкес за AS: Бяхме най-добрите, чакаме Шампионската лига

Треньорът на "Левски" коментира за вестника спечелването на титлата

06.05.2026 | 11:27 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира за испанския вестник AS спечелването на титлата, първа за "сините" от 2009-а.

„Много съм щастлив и доволен. Особено заради факта, че клубът има красива история. Не бе печелил обаче титлата от 17 години. Беше прекрасна емоция. От миналия сезон насам се справяме на ниво. През този успяхме да бъдем най-добрите. Имахме притеснения дали можем да играем в сгъстен цикъл, но отборът се справи блестящо. Благодарен съм на играчите, че ни се довериха и изпълниха всичко. Невероятно е да спечелим титлата четири кръга преди края.

Време е да се насладим на постигнатото. Остават четири мача и трябва да направим добро шоу. След това ще мислим за следващия сезон и квалификациите за Шампионската лига. "Левски" отдавна не е стигал до същинската фаза на някой от турнирите. През миналата година бяхме близо. Ще видим какви са шансовете ни. В момента клубът сменя собствеността си. Ще бъде построен и нов стадион. Това е важно за клуба да продължи напред и да се развива", сподели Веласкес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

веласкес левски титла шампионска лига
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem