Президентът: Конфликтите са навсякъде, влязоха дори в домовете ни

Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова в словото си пред военнослужещите.

Конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достойнство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Ние знаем, че с вашата подготовка, вашите амбиция, родолюбие и високо чувство за дълг изпълнявате трудни решения, преодолявате всички трудности. Вярваме, защото ние, българският народ, обичаме своята армия, ценим я, а с вашите действия показвате, че сте желан и достоен партньор на всички, с които сме заедно в съюзите, допълни президентът Йотова.

Тя отбеляза, че

6 май носи особен заряд – обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник.

Дълга е българската традиция на водосвета на бойните знамена, започнала преди цели 11 века в Златния век при цар Симеон, продължила във времето, и днес, когато отбелязваме друга голяма годишнина – 150 години от Априлското въстание, нека си спомним за българското духовенство, което освети първото свободно българско знаме с гордо изправения златен лев, каза Илияна Йотова.

По думите ѝ, славните страници на българската история се четат през светлите образи и дела на хиляди български военачалници, офицери, войници. По бойните полета те показваха какво означава да мобилизираш духа си до степени, които врагът не можеше да предполага, какво означава да печелиш битки, които всички са смятали за загубени, и какво е даваш всичко от себе си извън пределите на човешките възможности, защото пред теб стои Отечеството и неговата защита, каза президентът Йотова.

Тя отбеляза, че генерал Кюркчиев, полковник Неделчев, генерал Киселов, полковник Дрангов и много други не са само имена от българската славна военна история, а

се превърнаха в национален символ за доблест, дълг, правда, обединение и справедливост.

Вие сте наследници на тези славни традиции и днес сте гордостта на народа ни. Днес вие сте огледалото, в което се оглежда високият български дух, самочувствието ни, любовта към България, носите вашата служба с чест и достойнство и сте там винаги, където е най-трудно, каза Йотова пред военнослужещите. Нека свети Георги Победоносец да бди над вас и вашите семейства, да закриля любимото ни Отечество, каза още президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили.

Да живее България! Честит празник, завърши словото си президентът.