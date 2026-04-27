Слави Василев: ПБ вече знаят кого ще предложат за председател на НС

Слави Василев е един от избраните народни представители и в четвъртък ще положи клетва като такъв. Той е представител на фомацията-победител на изборите “Прогресивна България” на Румен Радев.

“Най-важно е да се конструира парламентът и много бързо да покажем на хората, че ние сме готови, ние ще действаме. Още в първия ден ще видите как ще бъде избран председател“, заяви Василев, цитиран от bTV.

От партията на Радев дават заявка за промяна не само в темпото на работа, но и в начина на комуникация между депутатите – след серията скандали в предишните парламенти.

“От страна на “Прогресивна България“ ви уверявам, че ние ще променим тона, ще променим думите, които ползваме, ще променим и поведението, за да отразяваме нагласите в българското общество“, категоричен е Василев.

След избора на председател на парламента ПБ ще задейства и конституционната процедура по съставяне на редовно правителство.

Очакванията са процесът да бъде по-лесен, предвид ясното парламентарно мнозинство на първата политическа сила.

По-рано днес стана ясно, че след обнародване имената на народните представители в “Държавен вестник” утре, президентът Илияна Йотова свиква първо заседание на 52 Народно събрание в четвъртък, 30 април, от 10 часа.

Първата политическа сила “Прогресивна България“ разполага със 131 депутати.