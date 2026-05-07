BGONAIR Live Новини Днес | 68

Пезешкиан се срещнал с Хаменей, впечатлен е от смиреността му

Срещата протекла в "скромна и сърдечна атмосфера"

07.05.2026 | 14:38 ч. 7
Reuters

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че наскоро се е срещнал с върховния лидер Моджтаба Хаменей, съобщиха държавните медии.

Това е първи ясен знак, че лидерът на Иран е в страната си след като от началото на войната в Иран в края на февруари имаше спекулации за здравословното му състояние. Предполага се, че новият Хаменей или не е сред живите, или е до такава степен ранен, че не е в състояние да управлява страната си. Имаше предположение дори, че се намира в Русия за сериозни животоспасяващи операции.

Срещата е била проведена в "скромна и дълбоко сърдечна“ атмосфера, съобщи Пезешкиан.

До момента наследникът на Али Хаменей е публикувал само писмени изявления след назначаването си, които дори не е представял лично.

"Това, което ме впечатли най-много по време на тази среща, беше визията и смиреният и искрен подход на върховния лидер на ислямската революция“, каза Пезешкиан във видео, излъчено по държавната телевизия.

