Това, което виждаме в служебното правителство, е активна политика и действия, каквито трябва да бъдат винаги. Ненормалното е, че ние сме учудени от активните действия, а това трябва да бъде нормална реакция. Това каза кандидатът за депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" доц. Васил Пандов в предаването "Денят ON AIR".

"Всеки ден се срещаме с хората, те го знаят. За даденост са приели това, че изборите се купуват и продават. Това, което виждаме от служебната власт, е, че където и да погледнат, намират купен вот. Магазинери с тефтери, кредитори, лихвари със списъци, общински съветници, пощаджии", обобщи доц. Пандов пред Bulgaria ON AIR.

Започна одит в седем държавни болници заради драстично надути цени на лекарства.

"Оказва се, че продуктът, който аз проучвах, освен, че има няколко пъти в цената от една болница до друга - се оказва, че се произвежда от американска фармацевтична компания. Данните са публични. Ние можем да си позволим няколко пъти по-висока цена отколкото в САЩ. От това печелят посредниците, които продават лекарствените продукти", разясни кандидатът за депутат от ПП-ДБ.

По думите му в здравеопазването безобразията са безкрайни.

„Това изключение - лекарства да се купуват без никакъв търг и процедура, е прието през 2018 г. Още тогава в НС е имало дискусии - ГЕРБ предлага това предложение. През 2022 г. по време на служебното правителство на Гълъб Донев, излезе доклад на Съвета по цени именно за това. Тогава Донев уволни Гетов", коментира доц. Пандов.